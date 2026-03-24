DES CONSULS D’AUTREFOIS AUX MAIRES D’AUJOURD’HUI Béziers
DES CONSULS D’AUTREFOIS AUX MAIRES D’AUJOURD’HUI Béziers samedi 28 mars 2026.
DES CONSULS D’AUTREFOIS AUX MAIRES D’AUJOURD’HUI
Rue Paul Paget Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Conférence animée par Jacques Nougaret sur le thème des consuls d’autrefois aux maires d’aujourd’hui .
Entrée libre.
Conférence animée par Jacques Nougaret sur le thème des consuls d’autrefois aux maires d’aujourd’hui .
Entrée libre. .
Rue Paul Paget Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55
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English : DES CONSULS D’AUTREFOIS AUX MAIRES D’AUJOURD’HUI
Lecture by Jacques Nougaret on the theme of from the consuls of yesteryear to the mayors of today .
Free admission.
L’événement DES CONSULS D’AUTREFOIS AUX MAIRES D’AUJOURD’HUI Béziers a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 ADT34