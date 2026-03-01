Des contes à Cambremer ! foyer familial de Cambremer Cambremer

Des contes à Cambremer !

foyer familial de Cambremer Centre ville de Cambremer Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-04-10

L’association Contes Vallée d’Auge pose ses valises à Cambremer en 2026 pour partager des moments de conte, son atelier nomade mais aussi un spectacle dans le cadre du Festival Ma Parole.

Merci à la Mairie de Cambremer et à l’association Plaisir de Lire de s’associer à ces évènements.

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L’association Contes Vallée d’Auge pose ses valises à Cambremer en 2026 pour partager des moments de conte, son atelier nomade mais aussi un spectacle dans le cadre du Festival Ma Parole.

Merci à la Mairie de Cambremer et à l’association Plaisir de Lire de s’associer à ces évènements.

L’atelier Nomade

C’est le spectacle d’une conteuse professionnelle suivi d’ateliers encadrés par cette conteuse pour les cambremériens, cambremériennes qui souhaitent venir s’essayer au conte puis une dernière soirée de restitution.

La conteuse s’appelle Camille Regnault

Le Spectacle de Camille Vendredi 20 Mars à 20h au Foyer Familial ouvert à tous

Le Stage Samedi 21 Mars 2026 de 10 à 17h à l’ancienne cantine de Cambremer

Mardi 24 Mars 2026 de 19h15 à 21h15 (ancienne cantine)

Mardi 31 Mars 2026 de 19h15 à 21h15 (ancienne cantine)

Mardi 7 Avril 2026 de 19h15 à 21h15 (ancienne cantine)

Renseignements et inscription contesvalleedauge@yahoo.fr Tel 06 40 66 03 45

La restitution Vendredi 10 Avril 2026 à 20h (foyer familial) ouverte à tous

Festival Ma Parole

Spectacle Cavales de Nadine Walsh le Jeudi 4 Juin à 20h au foyer familial

Nadine Walsh est une grande conteuse québécoise.

Profitant de sa venue en France, Contes Vallée d’Auge lui a demandé si elle serait d’accord pour venir animer un stage pour les conteurs de l’asso, elle a dit oui, elle sera donc à Cambremer le week-end du 30/31 Mai 2026 ( aux coteaux ) .

foyer familial de Cambremer Centre ville de Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 40 66 03 45 contesvalleedauge@yahoo.fr

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English : Des contes à Cambremer !

The Contes Vallée d’Auge association is coming to Cambremer in 2026 to share storytelling moments, its nomadic workshop and also a show as part of the Ma Parole Festival.

We would like to thank Cambremer Town Hall and the Plaisir de Lire association for their support of these events.

L’événement Des contes à Cambremer ! Cambremer a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme