Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite Route de la Montée Verte Saint-Césaire

Saint-Césaire

Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite

Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 23:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée nocturne au Paléosite.

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Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr

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English :

Paléosite Night Event

L’événement Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge