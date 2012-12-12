Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite Route de la Montée Verte Saint-Césaire
Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite Route de la Montée Verte Saint-Césaire vendredi 15 mai 2026.
Saint-Césaire
Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite
Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 23:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Soirée nocturne au Paléosite.
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Route de la Montée Verte Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr
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English :
Paléosite Night Event
L’événement Des contes & des étoiles La nuit de Pierrette au Paléosite Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge