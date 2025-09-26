DES CONTES ET DES CONTRÉES Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

La Mutualité Française Occitanie, en partenariat avec le CCAS, vous convient à participer à une rencontre santé en plein air et à bénéficier d’une balade contée pour découvrir la richesse du patrimoine local, apprécier les bienfaits de la nature et de l’activité physique sur votre santé.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 77 ccas@stcdr.fr

English :

The Mutualité Française Occitanie, in partnership with the CCAS, invites you to take part in an open-air health meeting and enjoy a storytelling walk to discover the richness of the local heritage, and appreciate the benefits of nature and physical activity on your health.

German :

Die Mutualité Française Occitanie lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem CCAS ein, an einem Gesundheitstreffen im Freien teilzunehmen und von einem Märchenspaziergang zu profitieren, um das reiche lokale Kulturerbe zu entdecken und die Vorteile der Natur und der körperlichen Aktivität für Ihre Gesundheit zu schätzen.

Italiano :

La Mutualité Française Occitanie, in collaborazione con la CCAS, vi invita a partecipare a un evento salutare all’aperto e a godervi una passeggiata narrativa per scoprire la ricchezza del patrimonio locale e apprezzare i benefici della natura e dell’attività fisica sulla vostra salute.

Espanol :

La Mutualité Française Occitanie, en colaboración con la CCAS, le invita a participar en un evento de salud al aire libre y a disfrutar de un paseo cuentacuentos para descubrir la riqueza del patrimonio local y apreciar los beneficios de la naturaleza y la actividad física para la salud.

