Des cordes frottées et vocales unies pour Noël Eglise Saint-Saturnin Cusset

Des cordes frottées et vocales unies pour Noël

Eglise Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier

2025-12-05 19:00:00

2025-12-05

2025-12-05

À l’approche des fêtes, laissez-vous emporter par la magie de Noël lors d’un concert exceptionnel où les cordes, tant vocales qu’instrumentales, s’unissent pour vous offrir un moment musical chaleureux et lumineux.

Eglise Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

As the festive season approaches, let yourself be swept away by the magic of Christmas in an exceptional concert where strings, both vocal and instrumental, unite to offer you a warm and luminous musical moment.

German :

Lassen Sie sich in der Vorweihnachtszeit von einem außergewöhnlichen Konzert in den Zauber der Weihnacht entführen, bei dem die Streicher, sowohl die Vokalisten als auch die Instrumentalisten, sich vereinen, um Ihnen einen warmen und leuchtenden musikalischen Moment zu schenken.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, lasciatevi travolgere dalla magia del Natale in un concerto eccezionale in cui gli archi, sia vocali che strumentali, si uniscono per offrirvi un momento musicale caldo e luminoso.

Espanol :

A medida que se acercan las fiestas, déjese llevar por la magia de la Navidad en un concierto excepcional en el que las cuerdas, tanto vocales como instrumentales, se unen para ofrecerle un momento musical cálido y luminoso.

