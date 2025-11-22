Des crèches à travers le monde Ittenheim

Des crèches à travers le monde Ittenheim samedi 22 novembre 2025.

Des crèches à travers le monde

2 impasse de l’église Ittenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-22 17:00:00

fin : 2026-01-12 21:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Dans la cour d’une maison alsacienne entièrement décorée et à l’ambiance feutrée des lumières blanches, vous trouverez plusieurs crèches. La nouveauté de l’année est la crèche de la cathédrale de Strasbourg de 1936, ainsi qu’une mini crèche du Vatican !

Plongez dans l’ambiance de la nativité ici la passion est devenue plaisir !

Dans la cour d’une maison alsacienne entièrement décorée et à l’ambiance feutrée des lumières blanches, vous trouverez les différentes crèches la nouveauté 2025 est la crèche de la cathédrale de Strasbourg de 1936 et la mini crèche du Vatican ! Rendez-vous chez Rosie et Charly à Ittenheim.

Une pièce vous présente également une exposition de crèches des années 50. 0 .

2 impasse de l’église Ittenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 45 78

English :

In the courtyard of a fully-decorated Alsatian house, with its muffled atmosphere of white lights, you’ll find several nativity scenes. New this year is a crib from Strasbourg Cathedral, dating from 1936, as well as a mini crib from the Vatican!

German :

Im Hof eines vollständig dekorierten elsässischen Hauses mit der gedämpften Atmosphäre weißer Lichter finden Sie mehrere Krippen. Neu in diesem Jahr ist die Krippe des Straßburger Münsters aus dem Jahr 1936 sowie eine Mini-Krippe aus dem Vatikan!

Italiano :

Nel cortile di una casa alsaziana completamente decorata, troverete una serie di presepi nell’atmosfera accogliente delle luci bianche. La novità di quest’anno è una culla della Cattedrale di Strasburgo del 1936 e una mini-crema del Vaticano!

Espanol :

En el patio de una casa alsaciana totalmente decorada, encontrará varios belenes en el acogedor ambiente de las luces blancas. La novedad de este año es el belén de la catedral de Estrasburgo, de 1936, y el belén en miniatura del Vaticano

L’événement Des crèches à travers le monde Ittenheim a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg