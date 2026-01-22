Des crêpes & des jeux Salle polyvalente Le Trimaran Loperhet

Des crêpes & des jeux

Salle polyvalente Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Des crêpes & des jeux 2026 est une journée festive, ludique et gourmande pour toute la famille !

Plongez dans une journée conviviale où le plaisir du jeu rencontre la gourmandise !

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné de jeux de société, amateur d’échecs, parent avec de jeunes enfants ou simplement curieux, cet évènement vous promet une expérience riche en découvertes et en partage !

Gourmandises tout au long de la journée Crêpes sucrées et boissons au profit des associations locales, mais aussi crêpes salées adaptées à différents régimes alimentaires, proposées par un foodtruck local.

Des boissons artisanales et locales viendront compléter l’offre pour une pause gourmande entre deux parties.

Au programme, un immense espace jeux pour tous les goûts

– Jeux de société & découvertes.

– Jeux familiaux accessibles à tous .

– Jeux experts pour les joueuses et joueurs en quête de défis.

– Jeux en libre service nouveautés, pépites et grands classiques.

– Table auteurs rencontre avec des créateurs de jeux et présentation de prototypes.

– Vente de jeux pour prolonger l’expérience à la maison.

– Jeux japonais & univers poétiques: découvrez des jeux japonais, mêlant poésie, mémoire et stratégie, animés par des passionnés.

– Jeux inspirés du patrimoine breton: des créations originales puisant dans l’imaginaire et la culture bretonne, présentées et animées par leurs créateurs.

– Espace petite enfance (2–5 ans) un espace spécialement aménagé avec jeux et activités adaptés, sur tapis ou tables, pour permettre aux plus jeunes de jouer en toute sérénité.

– Jeux de rôle & aventures immersives Initiation au jeu de rôle, parties courtes accessibles à tous, y compris aux enfants dès 6 ans, et table de découverte HeroQuest pour plonger dans l’aventure.

– Animations spéciales & expériences immersives (sur inscription via QR code ou sur place dans la limite des places disponibles).

Animées par les bibliothécaires Bébé gamer (0–4 ans) création collective d’un conte de fée Escape game Tous-tes contre Cornebidouille (dès 6 ans), Unlock (dès 10 ans), Conte olfactif La fée Dragibus une expérience sensorielle originale.

Des formats courts et ludiques, idéals pour petits et grands.

Créer, jouer, s’affronter (sur inscription via QR code ou sur place dans la limite des places disponibles).

Création de jeux en famille Ateliers parents-enfants pour imaginer et fabriquer son propre jeu de société, à partir de supports en carton à customiser.

Échecs: Parties libres Tournoi d’échecs ouvert aux joueuses et joueurs motivés.

Remise des prix en fin de journée.

– Inscriptions toutes les animations sur inscription se font en ligne sur https://bibliotheque-loperhet.fr/ via le QR code.

– Certaines activités restent accessibles sans inscription, dans la limite des places disponibles.

– La restauration sur place, reste payante toute la journée.

– Des Crêpes & des Jeux 2026, c’est une journée pour jouer, créer, imaginer, déguster… et surtout partager un moment chaleureux en famille ou entre amis .

Salle polyvalente Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 13 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des crêpes & des jeux

L’événement Des crêpes & des jeux Loperhet a été mis à jour le 2026-01-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS