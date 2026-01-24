Des crêpes et des histoires avec la fée Nancyette Uzerche
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-11
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19
Pendant les vacances scolaires, la fée Nancyette vous propose un nouveau rendez-vous Des crêpes et des histoires.
Pour fêter Canaval, mardi, mercredi, jeudi une animation conte et un goûter.
Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h30
Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h
Participation libre. .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
