Des cyanos à Bairon ? Etude des causes et des risques sanitaires RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Des cyanos à Bairon ? Etude des causes et des risques sanitaires

RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Chaque année, des proliférations de cyanos bactéries rendent régulièrement la pratique des activités nautiques impossibles. Quels facteurs sont responsables de ces proliférations ? Quels sont les impacts environnementaux et écologiques ? Quels risques posent-elles pour les usagers du lac ? Y a-t-il des solutions ? Premiers éléments de réponse. Par Ondine Thouard Org. Maison de la Nature, URCA, SEBIO, dans le cadre de la Zone Atelier environnementale rurale Argonne (ZARG)

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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Every year, blooms of cyanobacteria regularly make water sports activities impossible. What factors are responsible for these blooms? What are the environmental and ecological impacts? What risks do they pose for lake users? Are there any solutions? Some initial answers. By Ondine Thouard Org. Maison de la Nature, URCA, SEBIO, as part of the Argonne Rural Environmental Workshop Zone (ZARG)

L’événement Des cyanos à Bairon ? Etude des causes et des risques sanitaires Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme