« Des danses et des luttes » – Bouziane Bouteldja, Cie Dans6T Foirail de Saint-Girons Saint-Girons

« Des danses et des luttes » – Bouziane Bouteldja, Cie Dans6T Foirail de Saint-Girons Saint-Girons vendredi 17 octobre 2025.

« Des danses et des luttes » – Bouziane Bouteldja, Cie Dans6T Vendredi 17 octobre, 19h00 Foirail de Saint-Girons Ariège

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T19:00:00 – 2025-10-17T20:00:00

Fin : 2025-10-17T19:00:00 – 2025-10-17T20:00:00

Bouziane Bouteldja et la compagnie Dans6T nous emmènent aux sources du hip-hop : des danses qui naissent de luttes, se mélangent et se transforment dans le grand bain mondial de la “street dance”.

Foirail de Saint-Girons saint-girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/des-danses-et-des-luttes-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Conférence dansée danse conférence