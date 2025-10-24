DES DANSES ET DES LUTTES CIE DANS6T Perpignan

DES DANSES ET DES LUTTES CIE DANS6T Perpignan vendredi 24 octobre 2025.

DES DANSES ET DES LUTTES CIE DANS6T

1, rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Plongez dans un spectacle où la danse devient voix des luttes sociales, mêlant rythmes et histoires venues des quatre coins du monde.

.

1, rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 news@casamusicale.net

English :

Immerse yourself in a show where dance becomes the voice of social struggles, blending rhythms and stories from the four corners of the globe.

German :

Tauchen Sie ein in eine Aufführung, in der der Tanz zur Stimme der sozialen Kämpfe wird, indem er Rhythmen und Geschichten aus allen Teilen der Welt miteinander verbindet.

Italiano :

Immergetevi in uno spettacolo in cui la danza diventa la voce delle lotte sociali, mescolando ritmi e storie dai quattro angoli del mondo.

Espanol :

Sumérjase en un espectáculo donde la danza se convierte en la voz de las luchas sociales, mezclando ritmos e historias de las cuatro esquinas del mundo.

L’événement DES DANSES ET DES LUTTES CIE DANS6T Perpignan a été mis à jour le 2025-10-06 par PERPIGNAN TOURISME