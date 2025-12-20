DES DEMONAS DION LUNADON SUPERYEAR – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

DES DEMONAS DION LUNADON SUPERYEAR Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

« I’m a alligator », chante Jack Cougar sur The Duke Ellington Bridge, hallucinant morceau du dernier album des Des Demonas, le bien-nommé Apocalyptic Boom! Boom!. Normal donc, que les Nuits de l’Alligator invitent ce fantastique groupe de… rock’n’roll ? Post-punk ? Garage afro-funky ? Tout ça et bien d’autres choses encore. Basé à Washington et signés sur le label In The Red, maison de référence, les Des Demonas portent le flambeau du rock qui donne le frisson et envie de danser. Du rock intelligemment sauvage, comme on n’en fait plus, sauf eux.La biographie de Dion Lunadon s’écrit comme brûle la mèche d’un bâton de dynamite. Après une jeunesse en Nouvelle-Zélande avec le groupe D4, Dion s’installe aux Etats-Unis, passe par quelques groupes puis lance une carrière sous son nom et sous l’influence des Ramones ou des Stooges – et tout ce qui s’ensuit depuis. Avec son groupe, Dion Lunadon est un furieux, un pressé, un nerveux, un bouillant, qui joue tous ses concerts comme si c’était le dernier. L’hôte idéal pour la soirée la plus rock des Nuits de l’Alligator.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17