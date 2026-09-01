Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs – conférence Rue de la Mairie Lanmodez
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la Mairie · Lanmodez
Informations pratiques
Lanmodez
Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs – conférence
Rue de la Mairie Kermassac’h Lanmodez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Les occupations préhistoriques de la vallée du Léguer par Laurent Juhel, archéologue responsable d’opérations à l’INRAP .
Rue de la Mairie Kermassac’h Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77
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English :
L’événement Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs – conférence Lanmodez a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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