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AGENDA · Lanmodez

Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs – conférence Rue de la Mairie Lanmodez

vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la Mairie · Lanmodez

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la Mairie
Adresse
Kermassac'h
Ville
22610 Lanmodez
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanmodez

Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs – conférence

Rue de la Mairie Kermassac’h Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Les occupations préhistoriques de la vallée du Léguer par Laurent Juhel, archéologue responsable d’opérations à l’INRAP   .

Rue de la Mairie Kermassac’h Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 77 

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English :

L’événement Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs – conférence Lanmodez a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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