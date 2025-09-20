Des destins féminins : entre mémoire et création Mairie Manois

Des destins féminins : entre mémoire et création 20 et 21 septembre Mairie Haute-Marne

RDV à la salle des fêtes (Grande rue, 52700 Manois)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une exposition réalisée par les Calicopines rend hommage à plusieurs figures féminines de Haute-Marne. Vous découvrirez les parcours de Raymonde Sarrey, Rose Beurré, Louise Michel, Anne-Marie Sido, Danièle Bour ou Anne Procureur, toutes actrices de l’histoire locale et nationale. Un regard sensible et engagé sur des destins oubliés, entre art, savoir-faire, éducation et engagement social.

Journées européennes du patrimoine 2025

