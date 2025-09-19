DES DEUX CÔTÉS DE L’ATLANTIQUE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

DES DEUX CÔTÉS DE L’ATLANTIQUE

Quand Rolando Luna, le dernier pianiste du mythique Buena Vista Social Club rencontre Constant Despres, une étoile montante du piano et la star de la mandoline, Julien Martineau, cela crée un trio métissé, qui navigue entre les genres avec une créativité débridée !

Le trio revisitera pour notre plus grand bonheur, le Concerto d’Aranjuez de Joaquin Rodrigo, les Asturias d’Isaac Albéniz, des tubes d’Astor Piazzolla… 13.8 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

When Rolando Luna, the last pianist of the legendary Buena Vista Social Club, meets Constant Despres, a rising piano star, and mandolin « star » Julien Martineau, the result is a mixed trio that navigates between genres with unbridled creativity!

German :

Wenn Rolando Luna, der letzte Pianist des legendären Buena Vista Social Club, auf Constant Despres, einen aufsteigenden Stern am Klavier, und den « Star » der Mandoline, Julien Martineau, trifft, entsteht ein gemischtes Trio, das mit ungezügelter Kreativität zwischen den Genres navigiert!

Italiano :

Quando Rolando Luna, l’ultimo pianista del leggendario Buena Vista Social Club, incontra Constant Despres, un astro nascente del pianoforte, e la « stella » del mandolino, Julien Martineau, il risultato è un trio misto che naviga tra i generi con una creatività sfrenata!

Espanol :

Cuando Rolando Luna, el último pianista del legendario Buena Vista Social Club, se reúne con Constant Despres, una estrella emergente del piano, y la « estrella » de la mandolina, Julien Martineau, ¡el resultado es un trío mixto que navega entre géneros con una creatividad desenfrenada!

