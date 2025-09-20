Des Dieux et des Hommes Fondettes

Des Dieux et des Hommes Fondettes samedi 20 septembre 2025.

Des Dieux et des Hommes

Rue de l’Aubrière Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Les pièces présentées dans ce programme ont été composées par deux musiciens de génie Haendel et Bach.

Ils ont de nombreux points communs tous deux nés dans l’est de l’Allemagne en 1685, organistes et passionnés par les voix, ils ont connu des carrières très différentes.

Le premier a traversé l’Europe du nord au sud, de l’Allemagne à l’Italie puis vers l’Angleterre, le second n’a jamais quitté son pays natal mais a rempli sa bibliothèque musicale avec toutes les musiques éditées alors en Europe. La musique, instrumentale ou vocale, s’est sans cesse nourrie de toutes les formes et de toutes les expressions, toujours au service d’affetti et d’émotions faites de virtuosité autant que de profondeur. 12 .

English :

The pieces presented in this program were composed by two musicians of genius: Handel and Bach.

They have much in common: both born in eastern Germany in 1685, both organists and voice enthusiasts, they had very different careers.

German :

Die in diesem Programm vorgestellten Stücke wurden von zwei genialen Musikern komponiert: Händel und Bach.

Sie haben viele Gemeinsamkeiten: Beide wurden 1685 im Osten Deutschlands geboren, waren Organisten und begeisterte Sänger, doch ihre Karrieren verliefen sehr unterschiedlich.

Italiano :

I brani presentati in questo programma sono stati composti da due musicisti di genio: Handel e Bach.

Hanno molto in comune: entrambi sono nati nella Germania orientale nel 1685, entrambi erano organisti ed entrambi avevano la passione per la voce, ma le loro carriere sono state molto diverse.

Espanol :

Las piezas presentadas en este programa fueron compuestas por dos músicos de genio: Haendel y Bach.

Tienen mucho en común: ambos nacieron en el este de Alemania en 1685, ambos eran organistas y ambos sentían pasión por la voz, pero sus carreras fueron muy diferentes.

