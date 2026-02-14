Des dragons dans le bocage, GAEC de la Bâles, La Fresnaye-au-Sauvage, Putanges-le-Lac
Des dragons dans le bocage Mercredi 22 avril, 19h00 GAEC de la Bâles, La Fresnaye-au-Sauvage Orne
Gratuit. Pique-nique et lampes à prévoir.
Agiles ou rousses, alpestres ou palmées…mais qui sont ces créatures mystérieuses qui peuplent ces eaux dormantes ? Au crépuscule, bottes au pieds et lampe à la main, partez découvrir la faune des mares et du bocage. Pensez au pique nique. Dès 6 ans.
GAEC de la Bâles, La Fresnaye-au-Sauvage, Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Béatrice gillot