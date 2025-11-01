Des Dragons dans les halls L’Empreinte – Théâtre de Tulle Tulle

Des Dragons dans les halls Mardi 28 avril 2026, 20h00 L’Empreinte – Théâtre de Tulle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:00:00 – 2026-04-28T22:00:00

Fin : 2026-04-28T20:00:00 – 2026-04-28T22:00:00

L’Empreinte – Théâtre de Tulle 8 Quai de la République, 19000 Tulle, France Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555221522 https://www.sn-lempreinte.fr

Cie la Propagande Asiatique

Lambert Saboureux