Des Dragons dans les halls L’Odyssée Périgueux

Des Dragons dans les halls Mercredi 22 avril 2026, 20h00 L’Odyssée Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:00:00 – 2026-04-22T22:00:00

Fin : 2026-04-22T20:00:00 – 2026-04-22T22:00:00

L’Odyssée Esplanade Robert Badinter, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553531871 http://www.odyssee-perigueux.fr

Cie La Propagande Asiatique

Lambert Saboureux