Des Dragons dans les halls studio-théâtre de Vitry Vitry-sur-Seine
Des Dragons dans les halls studio-théâtre de Vitry Vitry-sur-Seine vendredi 13 mars 2026.
Des Dragons dans les halls 13 – 16 mars 2026 studio-théâtre de Vitry Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T20:00:00 – 2026-03-13T22:00:00
Fin : 2026-03-16T20:00:00 – 2026-03-16T22:00:00
studio-théâtre de Vitry 18 Av. de l’Insurrection, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne Île-de-France
Cie la Propagande Asiatique
Lambert Saboureux