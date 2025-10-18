Des Dragons dans les Halls – table ronde pavillon 108 Fumel

Des Dragons dans les Halls – table ronde pavillon 108 Fumel samedi 18 octobre 2025.

Des Dragons dans les Halls – table ronde Samedi 18 octobre, 19h00 pavillon 108 Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T19:00 – 2025-10-18T20:00

Fin : 2025-10-18T19:00 – 2025-10-18T20:00

pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux, 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cie la Propagande Asiatique

Lambert Saboureux