DES DRAPEAUX POUR MA VILLE EXPOSITION INTERMÉDIAIRE Frontignan

DES DRAPEAUX POUR MA VILLE EXPOSITION INTERMÉDIAIRE

rue Député Lucien-Salette Frontignan Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-28

2026-02-13

Projet collaboratif porté par l’association Tisseuse de Liens, en partenariat avec la ville de Frontignan la Peyrade où cinq artistes (Mathilde, Delphine, Claire, Maïa et Éléna) invitent chaque participant à fabriquer en commun, à construire ensemble, à imaginer des drapeaux sur des valeurs communes, à inventer des cohabitations heureuses dans nos quartiers, des vivre-ensemble riches de nos singularités.Depuis juin 2024, l’association est intervenue auprès des associations, des établissements scolaires, des EHPAD et également sur les temps forts de la ville dans les quartiers, comme Calmette et Pasteur en fête.À ce jour, plus de 700 participants ont été rassemblés autour du projet. .

rue Député Lucien-Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

