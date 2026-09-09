Des écailles, des carapaces et des hommes, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy

Informations pratiques

Des écailles, des carapaces et des hommes 19 et 20 septembre Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Cette exposition sera accessible jusqu’au 31 octobre 2026, mais l’entrée ne sera gratuite qu’à l’occasion de ce weekend des JEPM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine (JEPM), venez découvrir gratuitement l’exposition temporaire 2026 du musée, axée autour de l’évolution des techniques de pêche en Cornouaille bretonne.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

A l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine (JEPM), venez découvrir gratuitement l’exposition temporaire 2026 du musée, axée autour de l’évolution des techniques de pêche en…

Musée de la conserverie de Loctudy – affiche par Gaëlle Maisonneuve