Des éclairs, Hervé Birolini Le Centre Pompidou-Metz Metz

Des éclairs, Hervé Birolini

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Dans le cadre de l’exposition FRANCOIS MORELLET. 100 pour cent.

À la manière des inventeurs et physiciens de la fin du 19ème siècle qui mettaient en scène l’avancée de leur connaissance lors de conférences scientifiques, Des éclairs met en scène l’énergie électrique. La pièce tente une approche “brute” de la musicalité de l’électricité en mettant en abîme l’énergie elle-même. Révéler de manière directe grâce à la scénographie, la pulsation, l’onde, la différence de potentiel, le flux d’électrons, qui permet de donner naissance au sonore par l’électroacoustique. Et par là, donne à voir et à entendre la matière électrique à l’œuvre. Un véritable retour à l’origine du son.Tout public

English :

As part of the exhibition FRANCOIS MORELLET. 100 pour cent.

In the manner of the inventors and physicists of the late 19th century who staged the progress of their knowledge at scientific conferences, Des éclairs stages electrical energy. The piece takes a raw approach to the musicality of electricity, by putting the energy itself on stage. The set design directly reveals the pulsation, the wave, the potential difference, the flow of electrons, giving rise to sound through electroacoustics. In this way, we can see and hear the electrical material at work. A true return to the origins of sound.

L’événement Des éclairs, Hervé Birolini Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ