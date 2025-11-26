Des éléphants sur la mer Lavoir Moderne Parisien Paris

Venez découvrir le spectacle “Des Éléphants Sur La Mer” au Lavoir Moderne Parisien.

« Papa ? Quand j’aurai assez de courage, je voyagerai jusqu’à l’île de Sagar. Je viendrai avec un troupeau d’éléphants et je les installerai tout autour de la mer. Assoiffés et épuisés par le voyage, ils boiront l’eau de la mer, sans aucune retenue, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un mètre d’eau. Où est le mal, papa ? C’est seulement pour me donner le courage de mettre enfin les pieds dans la mer. Je n’aurai pas besoin d’apprendre à plonger pour venir te voir. Je pourrai marcher, papa, marcher dans l’immensité de cette flaque jusqu’à ce que je te trouve. Je trouverai la plus jolie pierre, et je saurai que c’est là que tu reposes. »

Comment dire au revoir à qui n’est jamais vraiment parti ? Dans Des éléphants sur la mer, Camille et Étienne, frère et sœur, tentent de faire le deuil de leur père disparu en mer lorsqu’ils étaient jeunes. Ils se retrouvent pour créer une tombe à partir de vêtements qu’ils ont gardés. Pourquoi un père quasi inconnu leur manque-t-il autant ? Si le vide a toujours été là, pourquoi prend-il autant de place ? Des éléphants sur la mer raconte une tentative de faire la paix avec ce qui semble être le plus difficile. Ce n’est pas une pièce sur la mort, mais sur la vitalité de ceux qui restent.

Collectif Le Ruisseau

Ecriture et mise en scène Louise Thiers

Avec Camille Alix, Étienne du Puy

Du mercredi 28 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h05

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris