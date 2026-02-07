Des Elles en sport – Soirée projection documentaire et débat CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Soirée projection documentaire et débat sur la place des femmes dans le sport. Au programme :18h30 : accueil19h : projection du documentaire19h30 : temps de débat et d’échange co-animé par Bellarue1720h30 : temps convivial et petit buffet À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.Découvrez le programme complet à Saint-Herblain : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

CSC du Sillon de Bretagne Nord Saint-Herblain 44800

02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr https://www.saint-herblain.fr/agenda/soiree-projection-documentaire-et-debat-des-elles-en-sport/



