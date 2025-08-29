Des équilibres ou comment ça tient 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Des équilibres ou comment ça tient

Du mercredi 25 au samedi 28 février 2026 à partir de 10h et à partir de 16h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Vendredi 2026-02-25

fin : 2026-02-28

2026-02-25

Spectacle poétique pour les tout-petits, dès 1 an.Enfants

Poème pour objets ébréchés par la Cie Skappa ! et associés.









Cette bulle sonore et visuelle se déploie et crée des univers en équilibre où chaque empilement réussi semble un exploit. L’interprète entame pas à pas un dialogue poétique avec la voix d’une petite fille, des objets ébréchés. Elle construit des mondes qui trébuchent, à la manière des petits apprenant la marche.









Dans un univers bleu clair, une femme est en équilibre. En suspension avant de dessiner un monde, des mondes. À partir d’objets de récupération, un peu moches, ébréchés, elle crée des empilements précaires. Nous sommes suspendu·es à ces équilibres instables, à ce que cela pourrait advenir. Et quand ça tombe, on recommence ? Les mots de Nathalie Papin trébuchent eux aussi puis emplissent l’espace tels de petites gouttes de pluie.











Un dialogue avec une petite fille, dont on n’entend que la voix, s’instaure. Musique électroacoustique et bruits de la nature s’y mêlent. L’univers sonore est délicat et ouvre l’imaginaire.











La compagnie Skappa ! & associés revient à ses premières amours, l’adresse à la toute petite enfance, avec un spectacle d’une grande poésie. Le travail plastique mené depuis des années se retrouve dans ce spectacle d’une extrême douceur où les objets de rien se transforment avec la magie de la lumière et de l’ombre en paysages plus vastes. En mondes imaginaires. En petits bouts d’univers. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Poetic show for toddlers, from 1 year.

German :

Poetische Aufführung für die Allerkleinsten, ab 1 Jahr.

Italiano :

Uno spettacolo poetico per bambini da 1 anno in su.

Espanol :

Un espectáculo poético para niños a partir de 1 año.

