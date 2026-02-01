DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS Le Barcarès
DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-27
2026-02-16
Se souvenir pour ne pas oublier le 80ᵉ anniversaire de la Retirada est commémoré à travers une exposition marquante de photographies de Paul Senn.
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30
English :
Remembering so as not to forget: the 80th anniversary of the Retirada is commemorated with a striking exhibition of photographs by Paul Senn.
