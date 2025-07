Des étoiles plein les yeux été 2025 Mucem Marseille 2e Arrondissement

Des étoiles plein les yeux été 2025

Lundi 14 juillet 2025 à partir de 16h30.

Samedi 19 juillet 2025 à partir de 16h30.

Lundi 21 juillet 2025 à partir de 16h30.

Samedi 26 juillet 2025 à partir de 16h30.

Lundi 28 juillet 2025 à partir de 16h30.

Mercredi 6 août 2025 à partir de 16h30.

Jeudi 7 août 2025 à partir de 16h30.

Vendredi 8 août 2025 à partir de 16h30.

Samedi 9 août 2025 à partir de 16h30.

Lundi 11 août 2025 à partir de 16h30.

Samedi 16 août 2025 à partir de 16h30.

Lundi 18 août 2025 à partir de 16h30.

Samedi 23 août 2025 à partir de 16h30.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visite contée en lien avec l’exposition Lire le ciel, Sous les étoiles en Méditerranée .

Cette visite nous plonge dans les mystères du ciel à travers mythes, contes et histoires astrologiques… On en ressort avec des étoiles plein les yeux !Enfants

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Storytelling tour in conjunction with the exhibition « Reading the Sky, Under the Stars in the Mediterranean ».

This tour plunges us into the mysteries of the sky through myths, tales and astrological stories? It’s a starry-eyed experience!

German :

Märchenhafte Führung in Verbindung mit der Ausstellung « Lire le ciel, Sous les étoiles en Méditerranée » (Den Himmel lesen, Unter den Sternen des Mittelmeers).

Diese Führung führt uns durch Mythen, Märchen und astrologische Geschichten in die Geheimnisse des Himmels ein Sie werden mit vielen Sternen in den Augen nach Hause gehen!

Italiano :

Un percorso di narrazione in concomitanza con la mostra « Leggere il cielo, sotto le stelle nel Mediterraneo ».

Questo tour ci immerge nei misteri del cielo attraverso miti, racconti e storie astrologiche? Verrete via con le stelle negli occhi!

Espanol :

Un recorrido narrativo con motivo de la exposición « Leer el cielo, bajo las estrellas en el Mediterráneo ».

Este recorrido nos sumerge en los misterios del cielo a través de mitos, cuentos e historias astrológicas.. Saldrá con las estrellas en los ojos

