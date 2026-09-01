Des étoiles qui chantent – Performance, sons sur des textes de Kenneth White Huismes
samedi 19 septembre 2026 · Huismes
Informations pratiques
Huismes
Des étoiles qui chantent – Performance, sons sur des textes de Kenneth White
12 Rue de la Chancellerie Huismes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Kenneth White (1936-2023), écrivain et poète, est Ecossais d’origine, Français d’adoption, Européen d’esprit, mondial d’inspiration…Cet écrivain du « nomadisme culturel » a publié plus de soixante ouvrages.
Kenneth White (1936-2023), écrivain et poète, est Ecossais d’origine, Français d’adoption, Européen d’esprit, mondial d’inspiration…Cet écrivain du « nomadisme culturel » a publié plus de soixante ouvrages. Son refuge en Bretagne, à Trébeurden, doit lui survivre selon son souhait comme une maison accueillante.
Le spectacle, Des étoiles qui chantent, résonne des textes de Kenneth White. C’est une performance contemplative et immersive, dans l’intimité des premiers écrits de l’Humanité. Des mots simples, rythmés par des galets ou du saxophone, des corps dansant dans l’ombre…et des voix lumineuses qui donnent à entendre l’écho du monde. .
12 Rue de la Chancellerie Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 93 52 23 info@maison-max-ernst.org
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English :
Kenneth White (1936–2023), a writer and poet, was Scottish by birth, French by adoption, European in spirit, and global in inspiration…This writer, known for his “cultural nomadism,” has published more than sixty works.
L’événement Des étoiles qui chantent – Performance, sons sur des textes de Kenneth White Huismes a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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