« Extraordinaires planètes extrasolaires »
Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
2025-10-04
Conférence par Guillaume Hébrard
Directeur de recherches au CNRS, à l’Institut d’Astrophysique de Paris et à l’Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas
Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com
English :
Lecture by Guillaume Hébrard
Research Director at CNRS, Institut d’Astrophysique de Paris and Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas
German :
Vortrag von Guillaume Hébrard
Forschungsdirektor am CNRS, am Institut d’Astrophysique de Paris und am Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas
Italiano :
Conferenza di Guillaume Hébrard
Direttore di ricerca presso il CNRS, l’Institut d’Astrophysique de Paris e l’Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas
Espanol :
Conferencia de Guillaume Hébrard
Director de Investigación del CNRS, del Instituto de Astrofísica de París y del Observatorio de Alta Provenza OSU Instituto Pythéas
