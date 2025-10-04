« Extraordinaires planètes extrasolaires » Espace culturel Bonne Fontaine Forcalquier

« Extraordinaires planètes extrasolaires » Espace culturel Bonne Fontaine Forcalquier samedi 4 octobre 2025.

« Extraordinaires planètes extrasolaires »

Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Conférence par Guillaume Hébrard

Directeur de recherches au CNRS, à l’Institut d’Astrophysique de Paris et à l’Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas

.

Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com

English :

Lecture by Guillaume Hébrard

Research Director at CNRS, Institut d’Astrophysique de Paris and Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas

German :

Vortrag von Guillaume Hébrard

Forschungsdirektor am CNRS, am Institut d’Astrophysique de Paris und am Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas

Italiano :

Conferenza di Guillaume Hébrard

Direttore di ricerca presso il CNRS, l’Institut d’Astrophysique de Paris e l’Observatoire de Haute-Provence OSU Institut Pythéas

Espanol :

Conferencia de Guillaume Hébrard

Director de Investigación del CNRS, del Instituto de Astrofísica de París y del Observatorio de Alta Provenza OSU Instituto Pythéas

L’événement « Extraordinaires planètes extrasolaires » Forcalquier a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon