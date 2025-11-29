Des familles et des livres Sévérac d’Aveyron

Des familles et des livres

Familles rurales et la médiathèque de Sévérac d’Aveyron vous proposent un espace chaleureux autour des livres. Un moment ludique et intergénérationnel avec des ateliers, des discussions et des lectures.

Venez en famille à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour partager un moment chaleureux avec vos petits ! Des histoires captivantes, douces et amusantes pour éveiller leur imagination et vivre un instant de complicité en famille. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes lecteurs et leurs parents.

Mercredi 14 janvier de 10h à 12h

Mardi 24 février de 14h à 16h

Mercredi 22 avril de 14h à 16h

Le choix des thématiques est à venir. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

Familles rurales and the Sévérac d’Aveyron mediatheque offer you a warm and welcoming space to enjoy books. A fun, intergenerational event with workshops, discussions and readings.

