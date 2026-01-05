Des femmes dans la guerre | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen Cour de l’Hôtel d’Escoville Caen

Des femmes dans la guerre | RDV Découverte

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03 15:30:00

2026-03-03

Simples citoyennes, collaboratrices ou bien encore résistantes, les caennaises ont, elles aussi, subit les affres de la seconde guerre mondiale et parfois même combattu. Lors de cette visite, seront évoqué le parcours de certaines de ces caennaises célèbres depuis l’occupation, jusqu’à la bataille puis la libération de Caen.

Une visite proposée par Claire Lesourd.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme de Caen Cour de l'Hôtel d'Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie

Whether they were ordinary citizens, collaborators or members of the Resistance, Caen women also suffered the horrors of the Second World War, and sometimes even fought.

