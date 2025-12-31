Des Femmes et des Dieux Villa Marguerite Vichy
Des Femmes et des Dieux Villa Marguerite Vichy samedi 28 février 2026.
Des Femmes et des Dieux
Villa Marguerite 94 boulevard des États-Unis Vichy Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 21:30:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Des grandes héroïnes de l’Antiquité grecque aux premières femmes qui ont inspirées l’Opéra, Cécilia Arbel nous prête sa voix de Soprano pour un voyage lyrique sensible et envoûtant, accompagné au piano par Magali Goimard.
Villa Marguerite 94 boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 58 08 80 villamargueritevichy@yahoo.com
From the great heroines of Greek antiquity to the first women who inspired opera, Cécilia Arbel lends us her soprano voice for a sensitive, spellbinding lyrical journey, accompanied on piano by Magali Goimard.
L’événement Des Femmes et des Dieux Vichy a été mis à jour le 2025-12-31 par Vichy Destinations