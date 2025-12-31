Des Femmes et des Dieux Villa Marguerite Vichy

Des Femmes et des Dieux

Villa Marguerite 94 boulevard des États-Unis Vichy Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Des grandes héroïnes de l’Antiquité grecque aux premières femmes qui ont inspirées l’Opéra, Cécilia Arbel nous prête sa voix de Soprano pour un voyage lyrique sensible et envoûtant, accompagné au piano par Magali Goimard.

Villa Marguerite 94 boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 58 08 80 villamargueritevichy@yahoo.com

English :

From the great heroines of Greek antiquity to the first women who inspired opera, Cécilia Arbel lends us her soprano voice for a sensitive, spellbinding lyrical journey, accompanied on piano by Magali Goimard.

