Des Femmes et des Fables

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez vous régaler de ce récital de mélodies françaises composées par des femmes et reprenant des textes extraits des Fables de La Fontaine. Il vous sera servi par Mélinée Lesschaeve au chant lyrique et Inès Leveaux au piano.

Venez vous régaler de ce récital de mélodies françaises composées par des femmes et reprenant des textes extraits des Fables de La Fontaine. Il vous sera servi par Mélinée Lesschaeve au chant lyrique et Inès Leveaux au piano. .

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 3 61 76 04 63 albatros@ville-armentieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy this recital of French melodies composed by women and featuring texts from La Fontaine’s Fables. Mélinée Lesschaeve on lyric vocals and Inès Leveaux on piano.

L’événement Des Femmes et des Fables Armentières a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme