« Des femmes et des sciences : en avant toutes » Médiathèque Michel Serres Saint-Avertin vendredi 3 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Alors que les garçons et les filles suivent ensemble à l’école les mêmes programmes scolaires, garçons et filles ne s’orientent pas forcément dans les mêmes filières.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de telles différences, les comprendre c’est se donner vraiment la liberté de choisir ! C’est lever les idées reçues !

Découvrez le parcours de plusieurs femmes scientifiques à travers un quizz spécialement réalisé pour l’occasion.

Médiathèque Michel Serres 126 rue de cangé 37550Saint-Avertin Saint-Avertin 37550 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 34 36 81 08 https://mediatheque.ville-saint-avertin.fr

