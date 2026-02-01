Des figures de la danse L’art Flamenco | Boom’Structur Boom’Structur CDCN Clermont-Ferrand

Des figures de la danse L’art Flamenco | Boom’Structur

Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 20:15:00

Date(s) :

2026-02-28

Origine et évolution de l’art Flamenco par Maria Pérez et Ana Pérez

Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

English :

Origin and evolution of Flamenco art by Maria Pérez and Ana Pérez

