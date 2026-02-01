Des figures de la danse L’art Flamenco | Boom’Structur Boom’Structur CDCN Clermont-Ferrand
Des figures de la danse L’art Flamenco | Boom’Structur Boom’Structur CDCN Clermont-Ferrand samedi 28 février 2026.
Des figures de la danse L’art Flamenco | Boom’Structur
Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 20:15:00
Date(s) :
2026-02-28
Origine et évolution de l’art Flamenco par Maria Pérez et Ana Pérez
.
Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Origin and evolution of Flamenco art by Maria Pérez and Ana Pérez
L’événement Des figures de la danse L’art Flamenco | Boom’Structur Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-12-29 par Clermont Auvergne Volcans