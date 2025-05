Des filles dans les vignes – Route de Coste Basse Arles, 7 juin 2025 10:00, Arles.

Bouches-du-Rhône

Des filles dans les vignes Samedi 7 juin 2025 de 10h à 19h. Route de Coste Basse Mas Baracan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Des créateurs locaux, des activités, de la lecture, de la musique et visite des caves. Bref que du plaisir dans un lieu bucolique

Venez découvrir les derniers carnets costumés aux motifs printaniers sur un domaine viticole à deux pas d’Arles !

Plein de belles rencontres et d’idées cadeaux ! Dans une ambiance conviviale et relaxante.

Le 7 juin, le vignoble bio Mas Baracan accueille un marché de créateurs pour la 5e édition de la journée des Filles dans les Vignes. Outre les visites de la cave, la petite restauration et une expo photo, la journée sera également ponctuée par des ateliers créatifs et clôturée par un concert de Delphine Capron à 18h.

L’association Convibicy organise un départ groupé s’y rendre à vélo depuis Arles. .

Route de Coste Basse Mas Baracan

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 42 73 86 assomatierea@gmail.com

English :

Local creators, activities, reading, music and a visit to the cellars. All in all, a lot of fun in a bucolic setting.

German :

Lokale Designer, Aktivitäten, Lesungen, Musik und ein Besuch der Weinkeller. Kurzum: viel Spaß an einem bukolischen Ort.

Italiano :

Creatori locali, attività, lettura, musica e visita alle cantine. In breve, tanto divertimento in un luogo bucolico

Espanol :

Diseñadores locales, actividades, lectura, música y una visita a las bodegas. En definitiva, mucha diversión en un entorno bucólico.

L’événement Des filles dans les vignes Arles a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme d’Arles