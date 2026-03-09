Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux Rânes
Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux Rânes mercredi 1 avril 2026.
Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux
Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 17:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Atelier d’initiation à la dentelle aux fuseaux
avec les dentellières de l’association Des fuseaux à l’aiguille, dentelle aux fils de l’Orne .
Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 66 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux
L’événement Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux Rânes a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom