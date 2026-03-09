Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux

Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Atelier d’initiation à la dentelle aux fuseaux

avec les dentellières de l’association Des fuseaux à l’aiguille, dentelle aux fils de l’Orne .

Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 66 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux

L’événement Des fils et des mots Dentelle aux fuseaux Rânes a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom