Des fils et des mots Messages cousus, paroles brodées

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-03-07

Message cousus, paroles brodées

Atelier Collectifs

Participez à la création d’une fresque textile collective !

Guidés par l’artiste Nine Hauchard ou des couturiers bénévoles, petits et grands sont invités à imaginer, broder, illustrer en tissu un message qui leur tient à cœur une idée forte, qui questionne ou rassemble, une cause à défendre, une valeur à célébrer, le rêve d’un monde plus doux…

10 ans e t plus. Gratuit, sur inscription .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des fils et des mots Messages cousus, paroles brodées

L’événement Des fils et des mots Messages cousus, paroles brodées Argentan a été mis à jour le 2026-01-09 par Terres d’Argentan Intercom