Des fleurs pour octobre Rose à Bischwiller Bischwiller

Des fleurs pour octobre Rose à Bischwiller

12 rue du Conseil Bischwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Participez à une action symbolique et solidaire. En achetant une fleur, vous contribuez à soutenir la recherche et l’accompagnement des personnes touchées par la maladie.

Le fleuriste Fleur et végétal de Bischwiller s’engage en faveur de la lutte contre le cancer.

Chaque participant pourra repartir avec une fleur et une photo souvenir, symbole d’engagement et de soutien. La photo peut-être réalisée avec les Volup’tueuses ou simplement individuellement avec la fleur.

Une partie des bénéfices sera reversée au Centre Hospitalier de Haguenau pour soutenir l’établissement afin de répondre aux besoins des patients atteints d’un cancer. .

12 rue du Conseil Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 46

English :

Take part in a symbolic action of solidarity. By buying a flower, you’re helping to support research and care for those affected by the disease.

German :

Beteiligen Sie sich an einer symbolischen und solidarischen Aktion. Mit dem Kauf einer Blume tragen Sie dazu bei, die Forschung und die Begleitung von Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind, zu unterstützen.

Italiano :

Partecipate a un atto simbolico di solidarietà. Acquistando un fiore, contribuite a sostenere la ricerca e l’assistenza alle persone colpite dalla malattia.

Espanol :

Participe en un acto simbólico de solidaridad. Con la compra de una flor, contribuye a apoyar la investigación y la atención a las personas afectadas por la enfermedad.

