Des fois je hurle au vent mon besoin d’océan Les 2 scènes théâtre Besançon

Les 2 scènes théâtre 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-22 15:45:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Spectacle Des fois je hurle au vent mon besoin d’océan par la compagnie Un château en Espagne (25). Dès 13 ans. Road movie théâtral.

Suite à la révélation brutale d’une histoire de famille ignorée jusque là, une adolescente décide de partir et de rejoindre l’océan. Un spectacle pluridisciplinaire à la croisé du récit intime et de la chronique sociale où le présent et la mémoire s’entremêlent.

Dans le cadre de Coup de Projecteur, 5 spectacles de la région et un atelier participatif et gratuit imaginé par Nouvelles Formes! Le réseau professionnel la PlaJe, défend les spectacles adressés à la jeunesse. Tous les ans, nous proposons à tout.e.s, à tout âge, de découvrir les créations d’équipes artistiques de Bourgogne Franche-Comté. Les spectacles sont ouverts à tout.e.s, sur réservation. En raison des places limitées, merci de réserver par mail à contact@laplaje-bfc.fr .

Les 2 scènes théâtre 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@laplaje-bfc.fr

