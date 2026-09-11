Des Fonderies à la Canopée : mémoire d’un lieu, construction d’un projet collectif, Jardin des fonderies, Nantes

Informations pratiques

Des Fonderies à la Canopée : mémoire d’un lieu, construction d’un projet collectif 19 et 20 septembre Jardin des fonderies Loire-Atlantique

Ateliers en petits groupes (8 participants maximum). Durée : 1h30 à 2h. Tarif : de 15 € à 35 €. Inscription obligatoire sur le site de la Canopée des Fonderies. Ouverture des inscriptions en juillet. Programme détaillé à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des Fonderies à la Canopée : mémoire d’un lieu, construction d’un avenir collectif

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Canopée des Fonderies vous invite à découvrir un projet collaboratif dédié aux arts, au bien-être et à la diversité culturelle.

Découvrir l’histoire des Fonderies

Participez à une visite guidée proposée par la Ville de Nantes pour découvrir l’histoire des anciennes Fonderies et les transformations du quartier. (Inscription obligatoire sur https://www.levoyageanantes.fr/ ou au 0892 464 044 (limité à 25 personnes, durée 1h)).

Une exposition photographique « Mémoire des Fonderies » permettra également d’explorer l’évolution du site à travers le temps.

Imaginer la Canopée de demain

Découvrez une série de visuels réalisés par Maw, membre du collectif, présentant les futurs espaces de la Canopée : le Café Palabre, les espaces créatifs et bien-être, ainsi que le futur parcours sensoriel des 5 sens.

Arts, bien-être et transmission

Participez à des ateliers découverte autour de pratiques respectueuses de l’environnement et inspirées de savoir-faire transmis à travers différentes cultures :

• Teinture végétale

• Création de tisanes bien-être aux saveurs africaines

• Atelier autour du bois upcyclé

• Initiation au jardinage

☕ Le Café Palabre

Ouvert tout au long du week-end, le Café Palabre sera un espace de rencontre et d’échange où habitants, associations et visiteurs pourront découvrir le projet et imaginer ensemble l’avenir de la Canopée.

Concert de la chorale de femmes

Le premier jour des Journées du Patrimoine se clôturera par un concert célébrant la richesse des voix, des cultures et des expressions artistiques.

La Canopée des Fonderies

Lauréate de l’appel à projets « Lieux à Réinventer » de la Ville de Nantes, la Canopée des Fonderies a pour ambition de devenir un lieu ressource dédié aux arts, au bien-être, porté par les habitants, les associations et les acteurs du territoire.

Jardin des fonderies rue joxe 44200 nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}]

Des Fonderies à la Canopée : mémoire d’un lieu, construction d’un avenir collectif

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