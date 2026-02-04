Des forêts urbaines à Paris Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Renforcer la végétalisation de la ville au-delà les espaces verts est une réponse aux enjeux du dérèglement climatique. Sur certains talus le long du périphérique croissent aujourd’hui des forêts urbaines foisonnantes. Des espaces minéraux se transforment aussi en forêts urbaines. Il s’agit de places, comme celle de Catalogne, de l’Hôtel de Ville ou de la porte Maillot, et de sites industriels désaffectés comme le Bois de Charonne. La désimperméabilisation des sols pour les nouvelles plantations favorise l’infiltration des eaux pluviales et l’essor de la nature en ville. La végétalisation de l’espace public contribue à limiter le phénomène d’îlot de chaleur, tout en favorisant les corridors écologiques renforçant le maillage vert de la Capitale.

Conférence donnée par Jean-Christophe Lucas, guide

conférencier de la Ville de Paris.

Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr



Bibliothèque Charlotte Delbo


