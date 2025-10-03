Des forêts urbaines pour des villes plus habitables Bibliothèque du Chemin-vert, Caen

Vernissage de cette exposition inspirante sur les forêts urbaines, en lien avec la Cité des sciences, occasion de découvrir le trop méconnu jardin de la bibliothèque.

Bibliothèque du Chemin-vert, 6 rue Jean Racine 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

© Émilie Chaix/Ville de Paris