Deux-Sèvres

Gratuit

19 mai 2025 15:30

17:30

2025-05-19

Des formations pour les 16-30 ans

Les lundis de 15h30 à 17h30, ouvert à tous et à toutes

Lundi 19 mai Découvrir les dispositifs d’engagement

Lundi 26 mai Parler en public

Lundi 2 juin Initiation à la photo

Lundi 16 juin Créer un flyer sur Canva

Lundi 23 juin Initiation aux machines du fablab (imprimante 3D, découpeuse laser, etc.)

Lundi 7 juillet Filmer et monter une interview 1/2

Mardi 8 juillet Filmer et monter une interview 2/2

Gratuit, plus d’infos et inscription Léo Thielin 06 04 13 43 80 (référent jeune adulte de la Bêta-Pi) .

Bêta-Pi 5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 13 43 80

