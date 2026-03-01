Des formes, des couleurs… et des gommettes ! Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Des formes, des couleurs… et des gommettes !

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 11h15.

Samedi 21 mars 2026 de 10h à 11h15. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-21 11:15:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21

Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) pour une visite-atelier en famille.Enfants

Découvrez des histoires hautes en couleurs au Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens !



Cette visite-atelier accompagne les enfants dans la découverte d’un monde sonore et visuel singulier et diversifié. Derrière les formes et les couleurs des objets se cachent des animaux, des forêts et des représentations d’éléments naturels…



Après la visite, les enfants représenteront sur des planches de coloriages, les formes et les couleurs admirées pendant la visite à l’aide de gommettes colorées et des crayons de couleurs.



Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance (du 14 au 22 mars).



• Enfants à partir de 3 ans

• Durée environ 1h15

• Réservation, dans la limite des places disponibles, par mail maaoa@marseille.fr

• Lieu MAAOA (dans les salles du musées et dans l’atelier pédagogique) .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) for a family visit and workshop.

L’événement Des formes, des couleurs… et des gommettes ! Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-03 par Ville de Marseille