Des foulées mentales 2025 Clinique des Portes de l'Eure Vernon dimanche 28 septembre 2025.

Clinique des Portes de l’Eure 1 rue Bonaparte Vernon Eure

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez participer à cet évènement en faveur de la santé mentale ouvert à toutes et tous !

Rassemblons un maximum de personnes petits et grands, amateurs ou sportifs, usagers ou familles à venir partager un moment convivial et à s’engager en faveur de la santé mentale.

Vos dons et inscriptions en faveur d’une bonne cause !

L’ensemble de l’argent récolté servira au financement de l’évènement et à l’organisation d’une ou plusieurs sessions de formations aux premiers secours en santé mentale (PSSM) à destination de familles de personnes concernées par les troubles psychiques.

Vous serez accueillis le matin à partir de 8H30 autour d’un café et des stands partenaires de la course

Horaires départ des courses

– 5 km et 10 km course 9h30

– 5 km marche 9h45

Vous retrouverez sur place différents stands en faveur de la santé mentale .

Clinique des Portes de l’Eure 1 rue Bonaparte Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 71 63 00 evenement@clinique-portes-eure.com

