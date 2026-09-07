Des Frasserands au Moulin, Gare de Montroc Le Planet, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Des Frasserands au Moulin Dimanche 20 septembre, 14h00 Gare de Montroc Le Planet Haute-Savoie

Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Au cœur du village des Frasserands, percez les secrets des maisons du pays, des fermes d’autrefois, des greniers et raccards sans oublier le moulin. Découvrez les guides emblématiques du hameau et la belle histoire de la famille Charlet-Straton.

Gare de Montroc Le Planet 1055 Route de Montroc 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 53 00 24 »}] Halle ferroviaire. Parking à proximité.

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© Claire Burnet