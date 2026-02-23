Des frontières à l’exil Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement

Des frontières à l’exil

Du 16/03 au 22/03/2026 tous les jours de 11h à 20h. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-16 11:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

2026-03-16

Le thème frontières et exil permet de rapprocher le travail de la peintre Yvette Mechkak-Ville, et les photographies de Géraldine Brun, chargée de mission auprès d’ONG, toutes deux grandes voyageuses.

Yvette est une peintre qui nous avait plus habitués à des compositions abstraites et colorées. Elle s’est lancée dans les grandes encres sur papier aquarelle cousu: l’effet est saisissant, nous étreint par sa beauté épurée et l’émotion qui en jaillit.





Géraldine, de formation infirmière , est devenue au fil des années chargée de mission auprès d’ONG, sillonnant le monde et restant suffisamment longtemps auprès des populations pour en capter l’histoire et leurs modes de vie. Les photos qu’elle a prises sont autant de moments de chaleur et de proximité.







Leurs oeuvres cohabitent et se répondent, pour livrer un témoignage vibrant d’autres régions de notre monde.







Vernissage mardi 17 à 18h

Soirée musicale de vendredi 20 à 19h30. .

Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The theme of borders and exile brings together the work of painter Yvette Mechkak-Ville, and the photographs of Géraldine Brun, who works for NGOs and is an avid traveler.

